Obstacle Course Racing ist eine Sportart, bei der Wettkämpfer oder Wettkämpferinnen zu Fuss unterwegs sind und verschiedene physische Herausforderungen in Form von Hindernissen bewältigen müssen.

Teambuilding pur! Gemeinsam Hindernisse überwinden

Ein Team ist nur so stark, wie sein schwächstes Glied. Aber was macht ein erfolgreiches Team aus? Eine gemeinsame Vision, intensive Kommunikation, richtig aufeinander abgestimmte Fähigkeiten und ganz viel Spass! Meldet euch als Arbeitsteam, Schulklasse, Familie, Sportverein, Stammtische oder als Spitzensport-Team an. Denn gemeinsam Hindernisse überwinden ist das Wichtigste im Leben!