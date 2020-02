Exklusiver 20-Minuten-Release-Showcase von Seven – sei live dabei!

Am 28. Februar ist es soweit: Seven bringt sein neues Halbum «Brandneu» auf den Markt und stellt es im Rahmen eines Showcases der Öffentlichkeit vor. Das Beste daran: Wir verlosen Tickets dafür!

Er hat es wieder getan. Seven’s neues Werk «Brandneu» scheint ein Novum zu sein, ist aber eigentlich das, was Seven schon immer getan hat - sich neu erfinden und herausfordern. Zum ersten Mal in seiner 17jährigen Karriere veröffentlicht der Schweizer Soulsänger eigene deutschsprachige Songs. Denn was die wenigsten wissen: Vor seiner Liebe zu Funk und Soul gab es den deutschprachigen Rap, der ihm damals gehörig den Kopf verdreht hat. Grössen wie Samy Deluxe, die Beginner und insbesondere Joy Denalane waren seine Helden. Deshalb ist es naheliegend und auch im Naturell des Vollblutmusikers, aus seiner gewohnten Umgebung auszubrechen und sich in neue Gefilde zu begeben.

Wettbewerb: Seven Showcase an den SMAs

Am 28. Februar schaut die Schweizer Musikwelt nach Luzern. An diesem Abend treffen sich im KKL an den Swiss Music Awards nationale sowie internationale Stars und buhlen um die begehrten Pflastersteine. Der perfekte Rahmen für Seven, seine neue EP – welches aus fünf neuen Songs plus vier Bonustracks besteht – einem illustrem Publikum vorzustellen und da den Release zu feiern.

Willst auch du dabei sein und mit Seven mitfeiern? Dann aufgepasst! 20 Minuten und El Tony präsentieren diesen exklusiven Showcase und verlosen 80 x 2 Tickets. Wer zu den glücklichen Gewinnern zählt, erlebt nicht nur den Album-Release live sondern darf danach gemeinsam mit den Stars und Gästen der SMAs an der Afterparty abfeiern. Mach mit, wir drücken dir die Daumen!