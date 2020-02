So schlagen sich die «SRF 3 Best Talent»-Finalistinnen auf der Bühne

Beim SMA wird Ende Februar der nächste Hoffnungsträger der Schweizer Musikszene gekürt. Zuerst mussten sich die Nominierten aber live beweisen.

Das wahre Können von Musiktalenten erkennt man erst, wenn sie auf der Bühne stehen. Während im Studio an allen Ecken und Enden getrickst wird, lässt sich live nichts beschönigen. Vergangenen Donnerstag wurden die Nominierten für den «SRF 3 Best Talent»-Award präsentiert von der Bank Cler bei einem Showcase diesem Härtetest unterzogen.

Gerade einmal 15 bis 20 Minuten hatten die Anwärterinnen Naomi Lareine und Sensu Zeit, um das Publikum von ihrem Können zu überzeugen. Gleichzeitig mussten sie sich mit früheren Gewinnern wie Lo & Leduc, Marius Bear und Damian Lynn messen, die ebenfalls ein kurzes Set spielten.

Ausgerechnet heute streikt Sensus Technik

«079 hät sie gseit» – Lo & Leduc schliessen ihren Block mit dem erfolgreichsten Schweizer Song aller Zeiten. Keine einfache Aufgabe, daran anzuknüpfen. Sensu schafft es trotzdem. Die Badener Produzentin wirkt in ihrer Ansage zwar noch etwas schüchtern, sobald sie hochkonzentriert an ihren Knöpfchen dreht und die ersten Beats aus den Maschinen donnern, ist die Newcomerin aber voll in ihrem Element. Selbst hartgesottene Kritiker, die den Auftritt von Lo & Leduc noch skeptisch von der Bar aus beobachteten, reisst Sensu mit ihrem verspielten Electronica von den Hockern.

Dann plötzlich der Supergau: Im letzten Song steigt Sensus Equipment aus. Stille. Doch auch diesen Faux-Pas meistert das Jungtalent. «Wenn man elektronische Musik macht, ist man halt von Elektronik abhängig», sagt sie. «Das passiert.» Vergeben und vergessen. Der Aussetzer verleiht Sensus Genre, das sonst hauptsächlich im Labor kreiert wird, ausserdem eine charmante menschliche Note.