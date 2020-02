5 Tipps für einen besseren Valentinstag

Schluss mit Rosen und Pralinés zum Valentinstag: Brich aus deiner Routine aus und mach den Tag der Liebe mit diesen 5 sinnlichen Ideen zum prickelnden Erlebnis

1. Vorausplanen – Ein aufregender Trip

Lass die Plüschherzen, Schoggi und Blumen dieses Jahr aus dem Spiel. Überlege dir stattdessen etwas Besonderes: Wie wärs mit einem Überraschungstrip an einen Ort, den ihr schon immer gemeinsam erkunden wolltet? Da gäbe es bestimmt viele magische Locations, die sich auch für ein erotisches Abenteuer eignen würden…

2. Vorbereiten – Oldschool im Zeichen der Liebe

Ihr seid meistens online unterwegs und hängt oft am Handy? Tauscht die üblichen digitalen Liebesnachrichten gegen einen handgeschriebenen Liebesbrief aus. Der wird euch auch noch Jahre später an den besonderen Valentinstag 2020 erinnern – und möglicherweise auch an die heissen Stunden danach…

3. Start in den Valentinstag – Striptease für zwei

Ihr wollt neue Seiten aneinander entdecken? Stöbert füreinander durchs Amorana Unterwäsche-Sortiment und überrascht euch gegenseitig. Die heissen Teile legt ihr euch bereit und stellt sie in einer verführerischen Modenschau gegenseitig vor. Wie sexy ihr euer Gegenüber einkleiden wollt, ist dabei ganz euch überlassen. Das wird euch ordentlich einheizen – ein perfekter Einstieg für ekstatischen Sex…