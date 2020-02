Durchstarten mit einer Lehre bei der Migros

Bei der Migros findest du tolle Lehrberufe, bei denen du dein Talent beweisen kannst – zum Beispiel im Detailhandel in unseren Fachmärkten.

Du willst einen spannenden Beruf mit Abwechslung? Bei dem du Verantwortung übernehmen darfst, selbstständig arbeiten kannst und interessante Menschen triffst? Dann solltest du dir unsere Ausbildung im Detailhandel anschauen. Hier gibt es garantiert keine Langeweile, und für deinen Einsatz wirst du mit tollen Extras belohnt.

Bei einer Ausbildung in unseren Fachmärkten SportXX, Melectronics, Do it & Garden oder Micasa berätst du die Kunden mit deinem Know-how. Du kennst das Sortiment und die Preise und gibst kompetent Auskunft zu den Produkten und deren Anwendung. Daneben achtest du darauf, dass immer genügend Artikel vorhanden sind, machst die Bestellungen und stellst sicher, dass alles richtig gelagert wird. Im Laden sorgst du für eine attraktive Warenpräsentation und bedienst die Kasse. Auch deine Ideen werden bei uns geschätzt.

Während deiner Ausbildung unterstützen dich erfahrene Fachpersonen, die ihr Wissen gerne an dich weitergeben und deine Fragen beantworten. Nach der Lehre stehen dir viele Möglichkeiten offen. Wenn dir Verkaufen und Beraten genauso Spass macht wie uns, dann ist eine Lehre als Detailhandelsfachfrau oder -fachmann in einem unserer Fachmärkte das Richtige für dich.

Die Migros bildet Lernende in vielen Berufen aus. Wenn du wissen willst, welcher Beruf am besten zu dir passt, findest du deine Lehrstelle auf unserem Lehrstellen Hub.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbung per Mail auf berufsbildung@migrosbasel.ch – wir freuen uns auf dich!