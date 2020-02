Unvergessliche Tage mit Blick auf die Frankfurter Skyline

Secret Escapes verlost zwei Nächte im Scandic Frankfurt Museumsufer für zwei Personen. Zudem gibt es insgesamt 10 Jahresabonnements der GEO Saison zu gewinnen.

Frankfurt ist hip, trendy und bunt! Die hessische Stadt ist eine Metropole in kleiner Dimension. Hier ist man am Puls der Zeit, aber nicht im Stress einer Megastadt. Und gerade das macht die Stadt am Main so charmant! Frankfurt steht für Vielfalt jeglicher Art. Kaum eine andere Stadt bietet ein so zahlreiches Angebot an Kunst, Kultur, Architektur und internationaler Küche. Und wer dem Trubel der Stadt entkommen will, macht es sich in einer der zahlreichen Apfelweinkneipen bei einem Frankfurter Schnitzel mit Grüner Soße, einer Spezialität der Mainmetropole, gemütlich.

Mitten im kulturellen Zentrum der Stadt befindet sich das moderne Scandic Frankfurt Museumsufer. Scandic überzeugt seine Gäste mit skandinavischer Gastfreundschaft, dem Fokus auf Nachhaltigkeit, modernen Zimmern und einem einmaligen Ausblick auf die Frankfurter Skyline und das Mainufer. Ein Highlight Ihres Aufenthalts ist das reichliche kulinarische Angebot. Geniessen Sie köstliches Frühstück, Mittag- und Abendessen mit regionalen und bio-zertifizierten Produkten. Asserdem können Sie sich im hoteleigenen Gym an verschiedenen Kraft- und Kardiogeräten auspowern oder nach einem aufregendem Tag einen Drink an der Bar geniessen.