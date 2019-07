Erlebe Luxus mitten im Indischen Ozean

Glitzerndes, azurblaues Wasser, samtweicher Strand und sanft im Wind wiegende Kokospalmen: für viele die Vorstellung vom Paradies. Genau auf diese Weise lassen sich die Malediven beschreiben. Mitten im Indischen Ozean, südlich von Indien und Sri Lanka gelegen, befindet sich dein Domizil auf einer kleinen Insel der tropischen Inselkette: das Resort Banyan Tree Vabbinfaru. Umgeben vom Indischen Ozean geniesst du hier Luxus und absolute Ruhe bei strahlendem Sonnenschein.

Entkomme dem Alltagsstress und gestalte deine Tage frei nach Lust und Laune. Ob am Strand mit einem Buch in der Hand dem Rauschen der Wellen lauschend, bei einem gemütlichen Spaziergang um die Insel oder einer Entdeckungstour durch den Palmenwald im Inselinneren, Vabbinfaru bietet zahlreiche Möglichkeiten. Und auch die Abenteuerlustigen kommen hier nicht zu kurz: Das glasklare Wasser eignet sich hervorragend, um bei einer ausgiebigen Schnorcheltour die Korallen zu erkunden oder sich beim Wakeboarding oder Wasserski zu versuchen. Nach einem aktionsreichen Tag lädt das Restaurant Ilaafathi mit köstlicher internationaler Küche zu einem romantischen Dinner direkt am Strand ein. Nutze ausserdem die Möglichkeit und lass dir die Speisen direkt zu dir in dein Domizil bringen.

Wohnen in einer Traumvilla

Untergebracht in deiner privaten Villa, geniesst du Luxus und Komfort vom Feinsten. Die luxuriösen Villen im modernen maledivischen Stil lassen keine Wünsche offen. Den Wellen nur wenige Meter entfernt, spazierst du direkt vom Schlafzimmer aus zu deiner privaten überdachten Holzterasse am Strand – der perfekte Ort, um spektakuläre Sonnenauf- und untergänge bei einem Glas Wein in der Hand zu beobachten. Um deinen Aufenthalt abzurunden, steht dir zusätzlich dein eigener Whirlpool für geruhsame Stunden zu zweit zur Verfügung.

Die traumhafte Insel Vabbinfaru ist nur ca. 20 km entfernt von Maledivens Hauptinsel Malé gelegen. Von dort aus startest du per exklusivem Speedboot-Transfer in deine Traumferien. Mach dich auf den Weg in einen unvergesslichen Urlaub umgeben von absoluter Ruhe und strahlendem Sonnenschein – und erfülle dir deine sehnlichsten Urlaubsträume auf Secret Escapes!