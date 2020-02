Warum 200 Kilometer Reichweite genug sind

Die Angst, dass die Reichweite eines E-Autos nicht ausreicht, steckt tief in uns drin. Dabei fahren wir im Alltag oft weniger weit, als wir meinen.

Der Zähler sinkt, der Schweiss rinnt. Wer zu Beginn der Elektromobilität mit einem E-Auto unterwegs war, kennt das Gefühl der Reichweitenangst aus eigener Erfahrung. Bis vor ein paar Jahren noch waren rein elektrische Reichweiten bei E-Autos von unter 50 oder gar 30 Kilometern normal. Zudem war die Ladeinfrastruktur alles andere als ausgereift. Trat man dazu noch fester aufs Gaspedal oder liess Klimaanlage auf Hochtouren laufen, konnte es selbst bei Strecken im Alltag durchaus kritisch werden. Zumal so manch eine Ladestation nicht so funktionierte, wie sie sollte. Doch das sind tempi passati. Die Reichweite bei E-Autos aller Hersteller nimmt kontinuierlich zu, und die Infrastruktur in der Schweiz gehört zu den besten. Kaum ein Land in Europa bietet heute schon mehr öffentliche Ladestationen pro E-Auto als die Schweiz, wie Elektromobilitäts-Experte Jörg Beckmann sagt (siehe unten). Die Zahl der «Destination-Charger» in den Städten wächst zudem stetig an, und im Zuge der Road Map Elektromobilität des Bundes entstehen auf hundert Rastplätzen neue Schnellladestationen.

Schon heute kommt man mit 200 Kilometern durch den Alltag

So scheint die Schweiz auf gutem Wege, die Problematik von Reichweite, Infrastruktur und Preis in den Griff zu kriegen – und Tür und Tor für eine in die Zukunft gerichtete, nachhaltige Mobilität weit aufstossen zu können.

Näher als man denkt

Doch man muss gar nicht auf erst Besserung hoffen, um sich für Elektromobilität zu begeistern. Tatsächlich ist es bereits heute möglich, mit einer Reichweite von 200 Kilometern problemlos durch den Schweizer Alltag zu kommen. Das lässt sich mit Zahlen belegen. Laut dem Bundesamt für Statistik legen etwa Schweizer Pendlerinnen und Pendler für einen Arbeitsweg im Schnitt rund 15 Kilometer pro Tag und Weg zurück. Da darf man Klimaanlage und Stereoanlage durchaus laufen lassen. Und auch für Ausflüge ist sowohl die Reichweite wie auch das Netz der Ladeinfrastruktur absolut ausreichend, um sich ohne Panik mit einem E-Auto wie dem brandneuen Mazda MX-30 auf Schweizer Strassen zu bewegen. Letztlich versteckt sich hinter der Reichweitenangst wie bei vielen Ängsten die Furcht vor dem Unbekannten. Verbunden mit festgefahrenen, aber nicht zutreffenden Bildern im Kopf entsteht eine Haltung, die den Fortschritt verhindert statt ermöglicht. Doch wer vorankommen wird, muss nach vorne schauen. Das gilt für jeden Bereich des Lebens – erst recht aber für die Mobilität.