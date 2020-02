Versteckte Gebühren versauen die Ferien

Keine Auslandsgebühren mehr! Mit Smartphone-Banken wie der „neon“-App entfallen undurchsichtige Gebühren, hohe Wechselkurstarife und versteckte Kosten.

Kreditkarten sind oft Fluch und Segen. Einerseits total praktisch – gerade in den Ferien lassen sich damit auf Reisen schnell und unkompliziert alle nötigen Einkäufe tätigen und bequem Bargeld in fast jeder Landeswährung abheben.



Doch zu Hause dann der Schock, wenn die Abrechnung kommt: Teilweise absurd hohe Auslandsgebühren (gerne mal 10 Stutz pro Abhebung – egal wie hoch der Betrag war!) lassen die gute Laune ganz schön schnell verfliegen.



Und dann die dreisteste aller Gebühren, der Wechselkursaufschlag. Wer nicht davon weiss und explizit nachfragt, findet ihn nicht einmal als Gebühr aufgelistet. Doch Vorsicht: So kommen schnell 3 bis 4 Prozent für jede Kartenzahlung zusammen – bei 1000 Franken Ausgaben ist das ein ordentliches Abendessen im Ausland!



Viele Banken locken mit spannenden Karten-Angeboten, enttäuschen aber leider immer wieder mit undurchsichtigen Gebühren bei Kartenzahlungen und anderen hohen, oft versteckten Gebühren. Das kann nicht nur ein Loch ins Ferien-High reissen, sondern unter Umständen auch nachhaltig ins Portemonnaie.



Die neuesten Alternativen zu klassischen Banken und Konten, die den Big Playern im Business ganz schönen Druck machen: sogenannte Neobanken. Diese smarten Fintech-Startups bieten digitalisiertes Banking via Smartphone-App und bestechen mit erstaunlich niedrigen und übersichtlichen Kosten.



Diverse unabhängige Studien und Vergleiche haben die Gebühren, Wechselkurse und Leistungen der neuen Smartphone-Banken untersucht und mit klassischen Schweizer Banken verglichen. Das Ergebnis: Wechselkurse und Gebühren sind bei den meisten Smartphone-Banken markant tiefer und treffen somit gerade im Zeitalter der Digitalisierung einen Nerv.