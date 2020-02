«Das ist der beste Tipp für Online-Shopper»

Eine Schweizer Webseite belohnt dich für Online-Einkäufe bei Media Markt, Dosenbach oder Booking. Spare schnell und einfach Hunderte von Franken.

Wenn du dich bei Rabattcorner.ch anmeldest, kannst du in mehr als 380 Online-Shops und Reiseplattformen Geld zurückerhalten. Mit nur einem Klick erhältst du bis zu 25% Cashback auf alle deine Buchungen und Einkäufe bei Partnern wie SWISS, ebookers, Expedia, AliExpress, Manor und Tchibo. Das bedeutet, dass du Hunderte von Franken pro Jahr sammeln und direkt auf dein Bankkonto auszahlen lassen kannst.

«Eine Freundin hat mir von dieser Webseite erzählt und ich konnte zuerst kaum glauben, dass es wirklich so einfach funktioniert. Bei der ersten Auszahlung wurden mir dann aber tatsächlich 820 Franken auf mein Bankkonto überwiesen», sagt die Rabattcorner-Benutzerin Valentina.

So funktioniert es

Rabattcorner funktioniert nach dem Prinzip des Affiliate-Marketings: Für jede in einem Partnershop getätigte Bestellung erhält Rabattcorner eine Provision. Was Betreiber von anderen Webseiten und Blogs direkt einstecken, teilt Rabattcorner mit den eigenen Nutzern in Form von Cashback. Den angesammelten Betrag kannst du ab 20 Franken auf dein Bank- oder PayPal-Konto auszahlen lassen.

Seit der Gründung im Jahr 2014 hat Rabattcorner mehr als 50 000 Schweizer Käufer gewonnen und bereits mehr als 1 Million Franken an seine Nutzer zurückerstattet.