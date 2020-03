Stressfrei durch den Verkehr – So sieht der Alltag von Busfahrer Claudio aus

Obwohl wir ihnen täglich begegnen, wissen wir kaum etwas über sie: Chauffeure im ÖV. Wir haben Busfahrer Claudio getroffen und ihm alle Fragen gestellt, die wir schon immer über seinen Beruf wissen wollten.

Die meisten von uns begegnen ihnen – zumindest indirekt – täglich: Die Frauen und Männer, die uns Tag für Tag mit Bus, Bahn oder Tram von A nach B transportieren. Und doch wissen wir kaum etwas über sie. Um herauszufinden, welche Menschen dahinterstecken und wie der Arbeitsalltag der ÖV-Mitarbeitenden aussieht, haben wir Claudio (31), Busfahrer bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ), begleitet. Im Video oben erfährst du, wie sich der Job mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten auf das Sozialleben und die Gesundheit von Claudio auswirkt, welche Strecke er am liebsten fährt, welche Eigenschaften ihm an bestimmten Fahrgästen eher weniger gefallen und warum die VBZ als Arbeitgeber das Label Friendly Work Space verdient haben.

Das Label setzt den Schweizer Qualitätsstandard für systematisch umgesetztes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Das bedeutet, dass Arbeitgeber darauf achten, Führungskultur, Arbeitsprozesse und Aufgaben so zu gestalten, dass sie für die Gesundheit der Mitarbeitenden förderlich sind. Zudem bieten Unternehmen ihren Mitarbeitenden meistens verschiedene Angebote an, welche die körperliche und mentale Fitness stärken sollen. Derzeit sind 80 Betriebe und Organisationen mit dem Label Friendly Work Space ausgezeichnet.

Hanna Schüler, Fachspezialistin Betriebliches Gesundheitsmanagement bei den VBZ, kennt die Anforderungen und Richtlinien gut, die es zu erfüllen gilt, um das Qualitätslabel Friendly Work Space tragen zu dürfen.

Frau Schüler, seit wann gehören die VBZ zu den ausgezeichneten Betrieben, die sich offiziell Friendly Work Space nennen dürfen?

Die VBZ haben 2013 erstmals das Assessment des Labels Friendly Work Space durchlaufen und damals den Vorstatus Label «Candidate» erreicht. 2016 haben wir das Label Friendly Work Space erhalten und wurden 2019 erfolgreich re-zertifiziert. Die VBZ engagieren sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und überprüfen mit dem Qualitätslabel Friendly Work Space systematisch ihr betriebliches Gesundheitsmanagement. Mit dem Label bestätigen externe und unabhängige Experten dieses Engagement und unterstützen damit die VBZ ihre Gesundheitsmassnahmen zu reflektieren und zielgerichtet weiterzuentwickeln.

Weshalb ist BGM bei den VBZ wichtig?

Bei den VBZ arbeiten wir in 50 verschiedenen Berufen. Dadurch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Anforderungen an ihre Gesundheit konfrontiert. Die Belastung im Busführerstand ist eine andere als in der Werkstatt oder im Büro. Unser Mobilitätsauftrag lässt sich nur erfüllen, wenn wir gesunde und leistungsfähige Mitarbeitende an Bord haben. Die VBZ können die Mitarbeitenden in ihrer Gesundheitsförderung unterstützen, die Leistungsfähigkeit erhalten und gute Arbeitsbedingungen fördern. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit liegt jedoch auch bei jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter selbst. Die Aufgabe der VBZ ist es, die Belastungen und Ressourcen der Mitarbeitenden strukturiert zu ermitteln und gemeinsam mit den Beteiligten Lösungsvorschläge zu entwickeln um das Thema bei den VBZ weiter voranzubringen. Aus diesem Grund ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement bei den VBZ zentral im HR angesiedelt und in der Unternehmensstrategie verankert.

Hat sich seit der Auszeichnung auch unter der Belegschaft etwas geändert?

Das Thema Gesundheit ist in den VBZ präsenter geworden. Für das Fahrpersonal wurde etwa eine Online-Plattform «Gemeinsam Gesund» entwickelt, bei der viele Informationen rund um das Thema Gesundheit zu finden sind. Ein schöner Erfolg waren auch die 2019 veranstalteten Impulstage für Bewegung und Ergonomie, bei denen viele Mitarbeitende teilgenommen hatten. Zudem wurden alle Führungskader in der gesunden Führung geschult, denn es ist zentral, dass die Führungskräfte wissen, wie sie die Ressourcen der Mitarbeitenden beeinflussen können. Es gibt wohl keine Massnahme, die für jeden Einzelnen genau die richtige ist. Wichtig hingegen ist, am Thema dranzubleiben und stetig an Verbesserungsmöglichkeiten zu arbeiten.