Endlich schwanger dank Sexmarathons, Hormonyoga – und einem Armband

Manche Paare versuchen vergebens, ein Kind zu bekommen. Doch es gibt ein Gadget, das endlich eine echte Chance verspricht.

Sarah und Silvan wollen schwanger werden. Seit einem halben Jahr versuchen sie erfolglos, ein Kind zu zeugen. Dabei ist ihnen nichts zu schade, keine Methode zu abwegig. So schlucken sie (Silvan macht aus solidarischen Gründen mit) massenweise chinesische Heilkräuter und trinken garstige Tees, machen Hormonyoga, gönnen sich Fruchtbarkeitsmassagen, Physiotherapien und Akkupunktur – das volle Programm.

Alle Orgasmen führen nach Rom?

Ob sie es schon mal mit Sex versucht haben, fragt man sich da. Doch Sarah erzählt, sie hätten die erste Woche quasi durchgevögelt – nach dem Motto: Alle Orgasmen führen nach Rom. Was sich wie der wahrgewordene Traum einer Nymphomanin anhört, wurde für sie bald zum Stressfaktor. Statt die gemeinsame Zeit zwischen den Laken spielerisch anzugehen, behandelten die beiden das Ganze wie eine mühsame Pflichtübung. Jedes geschwänzte Schäferstündchen konnte schliesslich ein versäumtes Kind bedeuten. Als ihnen nach einer Woche im wahrsten Sinne des Wortes der Saft ausging, fielen sie zurück in ihren alten Sexrhythmus, der Geschlechtsverkehr am Sonntagmorgen vorsieht – sofern man nicht zum Brunch verabredet ist – und setzten auf oben erwähnte Hilfsmittel.

Mit einem Armband zur Schwangerschaft

So langsam, gesteht Sarah, denke sie sogar über Hormontabletten nach. Die Art, wie sie dabei das Gesicht verzieht, verrät, dass sie nur ungern auf diese Methode zurückgreifen würde. Doch eine Freundin erzählte ihr vor kurzem von Ava. Sarah beugte sich nur verschwörerisch vor und fragte, ob das diese berühmte Schamanin sei, die angeblich mit ihren Heilkräften einer Fünfundfünfzigjährigen zur Schwangerschaft verholfen habe. Dabei ist Ava ein Armband, das Zyklus und Fruchtbarkeit trackt. Es ermittelt die fünf fruchtbarsten Tage der Trägerin in Echtzeit. So können Sarah und Silvan ihre Chance auf eine Schwangerschaft wesentlich steigern.