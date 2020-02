Selbsttest: Doppelorgasmen mit dem Womanizer DUO?

Es klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein: Ich muss mich endlich nicht mehr entscheiden, ob ich mich klitoral oder vaginal verwöhnen lassen will. Für mich besonders praktisch, denn obwohl ich nur klitoral zum Orgasmus komme, ist das Sex-Erlebnis erst mit vaginaler Penetration komplett. Der flexible Vibrator-Arm massiert den G-Punkt und schmiegt sich an meinen Körper an. Gleichzeitig wird die Klitoris mit einem Saugen stimuliert. Diese Stimulation könnte man mit Oralsex vergleichen – sie ist jedoch gezielter und um einiges intensiver. Dahinter steckt die Pleasure-Air-Technologie, die bereits den Womanizer Premium zum meistverkauften Sextoy gemacht hat.

Ich war skeptisch, ich gebs zu: Dass der Womanizer Duo tatsächlich so atemberaubend und unglaublich ist, wie alle sagen, konnte ich mir zu Beginn nicht vorstellen – bis ich es selbst erlebt habe. Die Stimulation ist anders als alles, was ich von bisherigen Toys kenne, denn der Womanizer Duo schenkt mir Orgasmen, die mich sprachlos machen.

Der Test

Das Päckli von Amorana erreicht mich wie immer diskret und gleich am nächsten Tag. Ich packe es gleich aus, um den DUO genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie andere Womanizer-Produkte ist die Verpackung super hochwertig – ich habe von der Marke aber auch nichts anderes erwartet. Etwas erstaunt bin ich über die Grösse, denn der DUO ist definitiv kein Mini-Vibrator.

Ich entscheide mich direkt fürs Testen. Da ich mir andere Womanizer-Modelle gewöhnt bin, brauche ich einen Moment, bis ich den Dreh raus habe und er klitoral und vaginal richtig sitzt. Dann gehts los – ich schalte Vibrationsarm und den Klitoris-Aufsatz an und bin… zuerst etwas überfordert. Die doppelte Stimulation ist unglaublich intensiv. Ich schalte auf die niedrigste Stufe, entspanne mich, konzentriere mich auf die Lustgefühle - und komme in zwei Minuten zum Orgasmus. Wow!

Leiser Alleskönner

Mechanisches Surren killt meine Lust direkt. Daher war ich auch bei diesem Vibrator skeptisch, ob er für mich zu laut sein könnte. Doch der Womanizer Duo beginnt erst, wenn er mit der Haut in Berührung kommt. Ich staune, dass er selbst mit seinen 40dB flüsterleise ist. Ein weiteres Extra: Ich kann beide Stimulationsarten einzeln steuern und mich beispielsweise nur klitoral verwöhnen lassen, wenn mir danach ist. Der wasserfeste Alleskönner begleitet mich seit neustem auch regelmässig unter die Dusche. Am schönsten wirds, wenn ich mir ein Bad einlasse und viel Zeit nehme – was mit dem Womanizer Duo super klappt! Weil er mit seiner Laufzeit zwei Stunden am Stück durchhält, mir sogar multiple Orgasmen beschert und nicht müde wird.

Kein Orgasmus? Geld zurück!

Ich hatte selbst meine Zweifel, bevor ich diese Höhepunkte erlebt habe. Du bist unsicher? Verstehe ich mega, bestell den Womanizer Duo trotzdem – wenn er dir keinen Orgasmus beschert, schickst du ihn Amorana zurück und bekommst dein Geld wieder. Keine Fragen, versprochen!