Beste Zukunftsaussichten mit dem Service-Design-Studium

Die Wirtschaft braucht kreative Profis, die kundennah denken. An der Fachhochschule Graubünden lernst du, kundenzentrierte Dienstleistungen zu erstellen und zu optimieren.

Der Ruf nach Innovation ist allgegenwärtig. Um das Bestehen einer Unternehmung langfristig absichern zu können, braucht es einen nicht abreissenden Strom von Optimierungen und Neuausrichtungen. Angehende Service Designerinnen und Service Designer lernen an der FH Graubünden die Werkzeuge und Vorgehensweisen kennen, mit denen sie Kundenbedürfnisse erkennen und attraktive Angebote entwickeln können. Die Bachelor-Studienrichtung Service Design ist konsequent auf die Erstellung und Optimierung von kundenzentrierten Dienstleistungen ausgerichtet.

Nach einem erfolgreichen Studienabschluss bist du eine gesuchte Fach- und Führungskraft in der massiv wachsenden Dienstleistungsindustrie. Das Studium bereitet dich auf das Arbeitsumfeld von morgen vor, in dem Innovationsfähigkeit, kundenzentrierte Dienstleistungen sowie die zielgerichtete Verwendung von Datenbeständen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Als Service Designerin oder Service Designer arbeitest du eng mit potenziellen Kundinnen und Kunden zusammen und nutzt deine kreative Ader, um neue Dienstleistungen zu schaffen und am Markt einzuführen. Mit deiner Fachkompetenz in Datenanalyse bist du die Fachperson an der Schnittstelle zwischen Dienstleistungskonsumierenden und der technischen Fachwelt.

Berufsbegleitend zum Bachelorabschluss

Das Studienangebot ist ein Teilzeitstudium und kann berufsbegleitend absolviert werden. Der Unterricht findet an zwei Tagen pro Woche statt und dauert vier Jahre.

Das Studium bereitet dich sehr praxisnah auf deinen Berufseinstieg als Service Designerin oder Service Designer vor. In kleinen Klassen lernst du interaktiv von und mit erfahrenen Dozierenden. In den höheren Semestern werden aktuelle Fälle aus deinem beruflichen Umfeld oder Consulting-Aufgaben von aussenstehenden Firmen gelöst.

Besuche einen Infoanlass und erfahre mehr zum Service-Design-Studium.