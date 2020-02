Eine sorgfältige Betreuung erhöht den Trainingserfolg

Mehr Sport machen gehört oft zu den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Doch erfahrungsgemäss verfliegt die Euphorie – ohne ausreichende Betreuung – recht schnell. Aktuell bietet sich in den Migros Fitnessclubs die Chance, das Fitness- und Wellnessangebot während einer Woche kostenlos zu testen.

Mit guten Vorsätzen ist es so eine Sache. Oft ist zu Beginn die Motivation gross, doch genauso schnell kann sich der Trainingseifer auch wieder verflüchtigen. Da kann es hilfreich sein, wenn man sich beim ersten Training individuell beraten lässt und ein Trainingsprogramm erstellt wird, welches den eigenen Fitnessstand und die gesteckten Ziele respektiert. Ein seriöser Einstieg ins Fitnesstraining ist die beste Garantie für einen nachhaltigen Trainingserfolg. Die Mitarbeitenden der Migros Fitnessclubs stellen deshalb immer die Sportlerin bzw. den Sportler ins Zentrum.

Chance nutzen und fitter werden

Aktuell bietet sich in den Migros Fitnessclubs die Chance, eine Woche lang kostenlos zu trainieren und so das vielseitige Fitness- und Wellness-Angebot auszuprobieren. Soll das geplante Fitnesstraining primär den Rücken stärken, die Ausdauer fördern oder die Muskeln wachsen lassen? Welche Sportarten bereiten der Interessentin bzw. dem Interessenten Freude, welche weniger? All diese Fragen beziehen die Fitness-Coaches in das Einführungstraining mit ein und schaffen so eine solide Basis für ein effizientes, nachhaltiges Fitnesstraining. Während einer ganzen Woche kann danach das Fitnessangebot in einem beliebigen Migros Fitnessclub auf Herz und Nieren getestet werden. Ganz ohne weitere Verpflichtungen.

Wellness-Angebot ebenfalls ausprobieren

Auch wer sich entspannen möchte, findet in den Migros Fitnessclubs passende Angebote. Der Wellnessbereich bietet Raum zum Abschalten. Die Benützung ist während der angebotenen Gratiswoche kostenlos. Gerade in der heutigen, oft mit Aktivitäten vollgepackten Zeit kann es sinnvoll sein, sich Inseln der Ruhe zu schaffen, um sich körperlich und geistig zu erholen.



Weitere Infos zur Gratiswoche sind in jedem Migros Fitnessclub oder unter www.fitnessclub.ch/gratiswoche erhältlich.