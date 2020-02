Stilvoll & individuell im Big Apple

Melde dich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecke unsere funkelnden Städteperlen. Das Portal bietet dir wöchentlich neue Reiseinspirationen. Verbringe deine Ferien beispielsweise in einem beeindruckenden 5*-Haus mitten in Manhattans Financial District.

Ein Aufenthalt in der Stadt der Städte, im Kronjuwel der Ostküste der Vereinigten Staaten, im Big Apple ist immer etwas höchst Memorables. Die Stadt mit den Five Boroughs ist ein Erlebnis für Kosmopoliten, Individualisten und Luxusliebhaber gleichermassen. Eben diese Grundsätze finden sich im 5*-Cityhotel Andaz an der Wall Street in gelungener Synthese wieder.

Das Hindi-Wort «Andaz» bedeutet «persönlicher Stil». Mit seiner Balance zwischen gediegener Eleganz in Lobby und Bar und einer subtil persönlichen Note in den Zimmern, fügt sich das Hotel nahtlos in die Gegend zwischen Finanzbezirk und Tribeca ein. Vom saisonalen Beer Garden, der mit urbanem Rundumblick punktet, zu den mächtigen Marmoranrichten des Restaurants, ist das Andaz in Idee und Durchführung ein Gewinn für Stadtliebhaber.

Geniesse nach einer erholsamen Nacht in ihren grosszügig geschnittenen Zimmern die Erfrischung der Regendusche, bevor du dich morgens zum Art Run aufmachen und die Street Art der Gegend erkunden. Nachdem du mittags vom Flanieren in SoHo wiederkehrst, entspannst du dich bei einem Vodka Martini und Live-Musik in der Andaz Kitchen & Bar, bevor du abends eines der unvergesslichen Restaurants Manhattans ansteuerst oder im Greenwich Village eine Comedy Show besuchst.

Lass dich von New Yorks pulsierendem Grossstadtleben faszinieren und buche dieses oder eines der vielen anderen urbanen Luxusangebote auf Secret Escapes!