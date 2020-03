Gutes Fleisch aus Schweizer Gras

Tierwohl, Umweltschutz und Genuss – die Mutterkuhhaltung macht es möglich.

Zweisam statt einsam: In der Mutterkuhhaltung steht das Tierwohl ganz weit oben. Und dazu gehört eben auch eine enge Beziehung zwischen Mutterkuh und Kalb. Von Geburt weg bilden sie eine Einheit, die jederzeit gewährleistet ist. Denn: Fleisch von glücklichen Tieren ist besseres Fleisch. Übrigens: Auch ein Braten oder Siedfleisch ist eine Delikatesse und wird unter ambitionierten Köchen immer beliebter. Ganz nach dem Motto «from nose to tail».

Aus Überzeugung mit dabei: Mutterkuhhalterinnen und –halter sind mit Überzeugung und viel Herzblut dabei. Trotzdem werden alle Betriebe, die Natura-Veal und Natura-Beef produzieren, regelmässig durch die Inspektoren von beef controI, der Inspektionsstelle für Labelbetriebe von Mutterkuh Schweiz, auf Herz und Nieren geprüft. Diese Kontrollen finden in aller Regel unangemeldet statt und stellen sicher, dass die Produzentinnen und Produzenten die strengen Richtlinien zum Wohl von Tieren und Kunden einhalten.

Auch auf die Rassen kommt es an: Keine Angst, wir wollen hier keinen Biologieunterricht veranstalten. Also nur ganz kurz: Die Rasse ist einer der entscheidenden Faktoren für Geschmack und Zartheit von Fleisch. Aus Mutterkuhhaltung gibt es in der Schweiz aktuell 34 spezielle Fleischrinderrassen mit verschiedenen Merkmalen. Je nach Hof und Gelände eignen sich unterschiedliche Rassen. Auch bei Fleischrinderrassen spielen Qualität und Quantität der Milch eine entscheidende Rolle: für das Kalb.