Wer gewinnt die 20 Minuten Jackpots-Challenge?

Was passiert, wenn man zwei Kollegen eine Woche lang gegeneinander auf Jackpots.ch antreten lässt? Wir haben es ausprobiert.

Jeder ist seines Glückes Schmied, so heisst es. Zusammen mit Jackpots.ch, dem ersten Schweizer Online-Casino, wollen wir herausfinden, wie messbar Glück eigentlich sein kann. Deshalb haben wir Carina und Daniel, zwei Arbeitskollegen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, herausgefordert. Der Selbsternannte Glückspilz Daniel tritt gegen die vom Pech verfolgte Carina in der grossen «20 Minuten Jackpots-Challenge» an.

Ausgestattet mit einem (fiktiven) Startkapital von je 550 Franken starteten die beiden eine Woche in einen Glücksspiel-Marathon. Die Regeln sind einfach: Pro Tag und Person müssen mindestens fünf Runden bestritten werden, die Einsätze – und die damit verbundenen Gewinn- oder Verlustchancen – sind frei wählbar. Das Ziel: Wer am Freitagabend noch am meisten Spielgeld auf seinem Online-Konto hat, gewinnt die Challenge. Der Preis: Ruhm und Ehre.

Wichtig zu wissen: Das uns von Jackpots.ch zur Verfügung gestellte digitale Guthaben wurde nach Beendigung der Challenge wieder zurückgegeben. Wir spielten die Woche nicht um Bargeld, wir wollten einfach unser Glück auf die Probe stellen!