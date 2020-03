Autofahren ohne schlechtes Gewissen

In Sachen Klimawandel sind wir alle gefordert. Doch in einem Industrieland wie der Schweiz ist ein klimaneutraler Lebensstil derzeit nicht oder nur mit extremen Einschränkungen möglich. Was tun?

Erst die schlechte Nachricht: 2016 war die Schweiz für fast 50 Millionen Tonnen CO2-Ausstoss verantwortlich. Wird der internationale Flugverkehr mit eingerechnet, können gemäss VCS rund 40 Prozent der CO2-Emissionen auf den Verkehr zurückgeführt werden. Der Verkehr gilt denn auch als grösster Klimasünder. Allerdings kann man in einer modernen Gesellschaft auf Mobilität nicht verzichten. Jetzt aber die gute Nachricht: Wir können unsere Emissionen kompensieren. Das heisst, dass wir unseren unvermeidbaren Ausstoss an Treibhausgasen an einem anderen Ort der Welt vermeiden. Beim CO2 spielt es nämlich keine Rolle, wie und wo es in die Atmosphäre gelangt und wo es ihr wieder entzogen wird. Deshalb werden die Erträge aus den CO2-Kompensationen häufig in sinnvolle Umweltprojekte im In- und Ausland gesteckt. Zwei Beispiele:

Kautschuk in Laos

In Laos in Südostasion wird dank Kompensation ein Agro-Forstwirtschaftsprojekts im Bezirk Pakkading unterstützt. In Zusammenarbeit mit Landbesitzern und Landwirten wird hier der Anbau von Kautschukplantagen gefördert. Das Ziel ist, Bodenerosion zu verhindern und die Grundwasserqualität zu verbessern. Vor allem aber können auf den fast 1000 Hektaren Fläche mehrere Tausend Tonnen CO2 absorbiert werden. Gleichzeitig werden Arbeitsplätze geschaffen sowie Existenzen gesichert.