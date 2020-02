Als die Dampflok kam, malten Skeptiker den Teufel an die Wand: Das Rattern würde die Menschen wahnsinnig machen und der Dampf führe zu Lungenschäden. Ablehnung von Fortschritt ist etwas nur allzu Menschliches. Das Neue ist uns unbekannt, und davor fürchten wir uns. Dabei werden neue Techniken heute viel reibungsloser assimiliert als früher. So haben wir uns beim Auto daran gewöhnt, dass wir Adressen ins Navi eintippen.

Frau Auer, ich bin Mieter – wie komme ich zu einer Heimladestation?

In Mehrfamilienhäusern braucht es in vielen Fällen ein dynamisches Lademanagement. Dadurch muss die Anschlussleistung des Stromkreislaufes nicht erhöht werden, auch wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Mit einem solchen System haben alle bisherigen Verbraucher wie etwa Lift, Licht oder Waschmaschine Priorität gegenüber den E-Autos. Mieter kontaktieren am besten ihren Vermieter. Eventuell ist in Sachen Heimladestationen schon etwas projektiert. Womöglich bekunden auch andere Mieter an einem Elektroauto und somit an einer Ladelösung Interesse. Man sollte sich jedoch bewusst sein: je mehr Parteien involviert sind, desto länger kann es dauern, bis die finale Lösung gefunden und installiert wird.

« Auch für ältere Häuser gibt es Lösungen, das E-Auto zu laden.»

Wenn ich in einem alten Haus wohne – reicht das Stromnetz aus, um mein E-Auto aufzuladen?

Bei einem alten Einfamilienhaus mit veralteter Elektroinstallation kann es ohne Vorabklärungen im schlimmsten Fall zu einem Brand kommen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man die bestehende Installation von einem Elektriker untersuchen lässt, bevor Massnahmen ergriffen werden. Dennoch: Auch für ältere Häuser gibt es in der Regel Lösungen, das E-Auto zu laden.

Darf ich mein E-Auto während der Arbeit bzw. auf Kosten meines Arbeitgebers laden?

Nein, wer das E-Auto am Arbeitsplatz laden möchte, sollte zuerst die Bewilligung des Arbeitgebers einholen. Das Laden von Elektro-Autos am Arbeitsplatz ist jedoch ein aktuelles Thema. Es gibt bereits verschiedene Unternehmen, die ihren Angestellten Lademöglichkeiten bieten. Solche Angebote werden künftig wohl Standard werden. Übrigens: Auch in Mehrfamilienhäusern darf das E-Auto in der Regel nicht einfach geladen werden – ausser es besteht ein separater Stromzähler. Um Streitigkeiten zu vermeiden, gilt es zuerst Nachbarn und Vermieter um Erlaubnis zu bitten.