Hol dir deine Tickets für die James-Bond-Premiere

Du kennst alle Filme der James-Bond-Reihe in- und auswendig? Dann mach mit und sei mit etwas Glück einer der ersten Menschen auf der Welt, die den am meisten erwarteten Film des Jahres zu sehen bekommen!

Über 3,1 Mrd. Dollar haben die Einsätze von Daniel Craig als 007 bislang eingespielt – «Skyfall» und «Spectre» waren sogar die umsatzstärksten Filme der gesamten Reihe und wurden allein in der Schweiz von jeweils über 1 Million Besuchern im Kino gesehen.

In «No Time To Die» kehrt der smarte Engländer unter der versierten Regie von Cary Fukunaga nun endlich als Ian Flemings eleganter Superspion zurück. Und du kannst dabei sein, wenn der Film in der Schweiz zum ersten Mal gezeigt wird!

Teilnehmen und abstauben

Mach mit und gewinne mit etwas Glück zwei von 100 Tickets für die einzigartige offizielle Schweizer Premiere zum Kinofilm «No Time To Die». Nebst dem Eintritt zur Premiere in Zürich geniesst du ausserdem noch einen tollen Apéro mit Champagner im eleganten Ambiente und erhaschst einen Blick auf Schweizer Promis auf dem roten Teppich!

Was brauchst du dazu? Viel Vorfreude auf den Film, die dem Anlass entsprechend elegante Garderobe sowie eine kleine Portion Glück – und schon bist du dabei.