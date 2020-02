Mistkäfer

Den alten Ägyptern galt der Skarabäus als Glücksbringer. Wenn sich die Tiere vom Fluss in die Häuser der Menschen zurückzogen, warnten sie damit vor Hochwasser. Nüchtern betrachtet ist der Skarabäus aber nur ein pummeliger Käfer, der sich vom Kot anderer Tier ernährt und seinen Nachwuchs in einer Dungkugel heranzieht. Falls dich das nicht abschreckt: Als Amulett um den Hals getragen, sieht so ein Skarabäus recht schmuck aus.