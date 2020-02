Es war noch nie so einfach, deinen Zyklus zu verfolgen: Den Fruchtbarkeitstracker Ava 2.0 trägst du über Nacht beim Schlafen wie eine Armbanduhr und er misst unter anderem deinen Ruhepuls, deine Hauttemperatur und deine Durchblutung. Durch diese Daten kann Ava deine fruchtbaren Tage erkennen – der Tracker ist besonders gut geeignet, wenn du schwanger werden möchtest.

Ein trainierter Beckenboden führt beim Sex zu einem intensiveren Lustempfinden – mit Elvie kannst du ihn spielerisch stärken. Der Beckenbodentrainer ist mit einer App verbunden: Führe Elvie vaginal ein, suche dir in der App ein Game aus und lasse durch das An- und Entspannen der Muskelgruppe beispielsweise einen Edelstein über Hindernisse springen, während Elvie deinen Trainingsfortschritt und die Stärke deiner Muskulatur festhält.

Erfahre alles über deine männliche Fruchtbarkeit – ganz bequem zu Hause: Gib die Samenprobe auf den Objektträger, lege dein Smartphone auf die Vorrichtung und schaue dir ein Video deiner Spermien in der ExSeed-App an. Sofort analysiert die Software die Spermienkonzentration, Gesamtzahl und Beweglichkeit. Dein Wert ist nicht optimal? ExSeed gibt dir Lifestyle-Tipps, mit denen du ihn verbessern kannst.

Daysy 2.0 – Tracke deinen Zyklus

Du möchtest ohne Hormone verhüten oder schwanger werden? Der Zykluscomputer Daysy 2.0 eignet sich ideal, um Einblick in deinen Zyklus zu erhalten. Wie mit einem Fiebermesser misst du damit jeden Morgen deine Basaltemperatur. Dadurch analysiert Daysy deinen Zyklus, ermittelt via App deine fruchtbaren Tage und zeigt in nur 60 Sekunden, ob du fruchtbar bist oder nicht.