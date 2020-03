Engadin: Studiere Tourismus da, wo er stattfindet!

Seit über 25 Jahren bildet die Höhere Fachschule für Tourismus (HFT) Graubünden erfolgreich junge Professionals aus. Die Ausbildung im Engadin ist einzigartig: Studieren inmitten einer der bekanntesten Feriendestinationen der Welt und dabei das echte « Campusleben » inklusive der vielfältigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten geniessen. Teil der Ausbildung zur/zum «dipl. Tourismusfachfrau/mann HF» sind Vertiefungsrichtungen in Marketing, Public Relations oder Eventmanagement , die dich optimal auf die eidg. Fachausweise vorbereiten (Marketing/PR) oder dir den Zugang zum CAS (Eventmanagement) ermöglichen. Zum « Bachelor in Tourism » der FH Graubünden gelangst du dank unseren Sommerkursen – Tourism Summer School – in nur einem Zusatzjahr.

Du suchst nach einem praxisnahen, fundierten Tourismusstudium? Dein Plus bei uns: Berufserfahrung sammeln, Businessfächer in Englisch und zusätzliche Vertiefungen für noch mehr Chancen.

Lernen von und mit der Praxis: Touristische Partner sind ein wichtiger Teil der Ausbildung. Während drei Wochenseminaren im In- und Ausland wendest du dein Wissen an konkreten Herausforderungen der Praxis an und gewinnst so Sicherheit. Dank unserem Netzwerk profitierst du nicht nur von einem Zugang zu spannenden Praktikumsstellen, diverse Anlässe helfen dir auch beim Einstieg in die Berufswelt.

Spielst du mit dem Gedanken, im Ausland zu arbeiten? Exklusiv bei uns hast du die Möglichkeit, einen Teil der Fächer (3-4 Fachgebiete) im ersten Studienjahr in Englisch zu absolvieren und deine Chancen auf dem globalen Arbeitsmarkt zu erhöhen. Für den Studienstart im August 2020 sind noch wenige Plätze frei.