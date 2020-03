Deshalb haben manche Männer so viel Sex

«Mein Gott, konnte die sich verbiegen! Sabine war Anfang 20, mit blondem Haar bis zum Arsch und einer Ausbildung als Yoga-Lehrerin. Junge, die hätte beim Zirkus arbeiten können! So krass gelenkig und biegsam wie sie war. Vielleicht zehn Nachrichten haben wir auf TheCasualLounge ausgetauscht, bevor ich sie zu mir einlud. In ihre WG wollte ich nicht, bei mir war die bessere Option. Sie hat mich quasi angebettelt, mit mir ein paar Stellungen aus dem Kamasutra auszuprobieren. Während sie auf mir rumturnte, konnte ich es einfach geniessen.»

«Die eine war richtig süss. Mitte 20, aber beim Sex noch total neugierig und unerfahren. Fand ich aber nicht schlimm. Ist ja schon cool, wenn du jemandem zeigen kannst, wie es richtig geht. Wir haben uns richtig Zeit gelassen, das ganze Romantik-Programm. Hey, was soll ich sagen, ich will zwar Sex , aber manchmal eben auch auf die genussvolle Art. Es muss ja nicht immer nur rein und raus sein. Auf die Frage, weshalb sie sich bei TheCasualLounge angemeldet habe, meinte sie noch, das würden ja alle ihre Freundinnen so machen. Das ist wohl das neue Ding bei den Jungen. Mir solls recht sein.»

«Jedes Mal, wenn ich diese Story erzähle, verdrehen meine Jungs die Augen. Sie glauben mir einfach nicht, dass ich diese Hammerfrau tatsächlich beim Casual Dating getroffen habe. An den Namen erinnere ich mich gar nicht mehr. Dafür an alles andere. Sie sah aus wie Pamela Anderson, aber die junge Version, damals zu Baywatch-Zeiten. Heisser geht’s nicht! Wir trafen uns zu einem Quickie über Mittag und danach nie wieder. Schade eigentlich.»

Über die Erotik-Plattform TheCasualLounge flirtet Mario übers Internet mit Frauen. Dass es dabei um Sex und nicht um die Suche nach einer Beziehung geht, ist allen klar. Keine Verpflichtungen eingehen zu müssen, ist das, was Mario am Casual Dating so schätzt. «Ich kann chatten mit wem, wann und wo ich will. Dabei muss ich mir nicht wie beim normalen Flirten über Tinder zu viel Mühe geben. Schliesslich geht es nur darum, jemanden zu finden, der sexuell auf dasselbe steht wie ich.»

Lust, es selbst zu versuchen? Dann melden Sie sich jetzt kostenlos auf TheCasualLounge.ch an.