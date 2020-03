Perfekt für den Alltag, gut für die Umwelt

Daniele Gianella, Selbständiger Unternehmensberater, Schwyz

«Ich bin schon länger am Liebäugeln mit der Elektromobilität. Weil wir in der Familie grosse Mazda-Fans sind, haben wir uns entschieden, den Mazda MX-30 als Einstieg in diese Art der Mobilität zu nutzen. Kommt hinzu, dass ich mir überlege, eine eigene Photovoltaik-Anlage anzuschaffen, was beim Thema Energie-Eigenverbrauch natürlich eine Rolle spielt. Ich habe vor, den Mazda MX-30 vor allem als Zweitauto zu nutzen – für den Arbeitsweg, Einkäufe, und alles, was im Alltag so anfällt. Deshalb habe ich auch keine Bedenken, was die Reichweite angeht: Mit 200 Kilometern werde ich gut durchkommen. Ich finde es auch gut von Mazda, dass man eigene Wege geht und zeigt, dass man auch mit einer kleineren Batterie umweltbewusst und effizient unterwegs sein kann.»