Fesselnde Höhepunkte durch Bondage

Diese Box eignet sich ideal als Basis, wenn du deine ersten Gehversuche in Sachen Bondage wagen willst: Mit Handfesseln, Seil, Peitsche, Augenmaske und Massagekerze könnt ihr gemeinsam eure Grenzen austesten und erste Bondage-Erfahrungen machen. Wie weit ihr dabei geht, ist ganz euch überlassen. Macht unbedingt vorher ein Codewort aus, damit ihr mit einem sicheren Gefühl startklar seid. Tipp: Experimentiert mit der Augenmaske! Mit verschlossenen Augen fühlt sich alles intensiver an – vielleicht wollt ihr dazu zarte Hiebe mit der Peitsche ausprobieren.

Fesseln und gefesselt werden: Bei Bondage geht es um viel mehr. Dominanz und Unterwerfung, sinnliche Qual und lustvolle Erlösung – dieses Spiel hat seinen ganz eigenen Reiz. Du bist neugierig und willst in die Welt von Bondage eintauchen? Amorana begleitet dich auf deinem Weg in Richtung Abenteuer!

Für Fortgeschrittene: Fifty Shades of Grey

Du hast bereits Erfahrung, gibst die Macht gerne ab oder möchtest sie selber in die Hand nehmen? Mit den vielfältigen Produkten von Fifty Shades of Grey holst du dir die bedingungslose Hingabe ganz nach Mr. Grey in dein Schlafzimmer. Fesseln, Masken, Peitschen, Nippelklemmen: Das Sortiment hält alles bereit, was ihr euch für euer intimes Spiel wünschen könnt. Schmerz und Erregung werden eure Körper vor Lust garantiert zum Beben bringen.