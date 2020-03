Nur wenige kennen die Vorteile der ACC-Aligner Bist Du unzufrieden mit Deiner Zahnstellung? Das Team der ACC Am Claraplatz Zahnklinik bietet Ihnen eine professionelle Zahnkorrektur an.

Die ACC Zahnklinik am Claraplatz macht nicht nur Aligner-Therapie, sondern bietet auch das ganze Spektrum an konventionellen Zahnspangen. Ein grosses hausinternes zahntechnisches Labor garantiert kurze Wege, um die Aligner und Zahnspangen nach Deinen Bedürfnissen zu erstellen.

Warum eine Zahnkorrektur bei der ACC Zahnklinik am Claraplatz?

2) Wenn Du aber eine konventionelle Zahnspange brauchst, dann solltest Du auch darüber Bescheid wissen. Das ist die Stärke der ACC Am Claraplatz Zahnklinik. Die Fachpersonen der ACC informieren Dich über die Vor- und Nachteile und über die Kosten.

Transparente ACC-Aligner sind attraktiv. Doch nicht alle Versicherer übernehmen die Kosten für transparente Zahnspangen und nicht alle Zahnbewegungen lassen sich mit diesen genügend schnell ausführen. Feste Zahnspangen gehören unter anderem aus diesen Gründen nach wie vor zum Behandlungsspektrum in der Kieferorthopädie.

In manchen Fällen ist die feste Zahnspange die beste Option.

Bei der Lingualtechnik (Bild) sind die Zahnspangen von aussen sogar ganz unsichtbar, bei den ACC-Smile Alignern (Plastik-Schienentherapie) sind die Spangen durchsichtig, also fast unsichtbar. Darüber hinaus gibt es eine ganze Anzahl an verschiedenen Spangen, welche je nach Bedürfnis eingesetzt und farbenfroh individualisiert werden können. So zum Beispiel mit farbigen Gummiringen.