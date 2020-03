Den Online-Shop von ECCO gibts nun auch in der Schweiz

Bestell dir jetzt deine neuen ECCO-Schuhe bequem von zu Hause aus – dank dem neuen Online-Shop, der deine Einkäufe super easy macht.

Seit neuestem zählt auch die Schweiz zum neuen Standort der dänischen Erfolgsgeschichte. Nach der erfolgreichen Flagship-Store-Eröffnung in Zürich im Mai 2019 geht die dänische Schuhmarke einen Schritt weiter und gibt den Launch des Schweizer Online-Shops bekannt. ECCOs Online-Shop bietet alle aktuellen Schuhkollektionen und Accessoires für Damen und Herren sowie ihre komplette Kinderlinie ab sofort online an.

Der brandneue Online-Shop digitalisiert seit November 2019 das Einkaufserlebnis der Schweizer Kunden. Der Shop bietet nicht nur ein einzigartiges Sortiment mit unzähligen Produkten in höchster Qualität, von eleganten Business-Lederschuhen über bequeme Wanderschuhe bis hin zu Kinderschuhen an. Mit den vielfältigen Omni-Channel-Services wie Click & Collect, Click & Reserve, Reserve oder Order in Store und Return to Store schafft ECCO in der Schweiz auch ein einfaches Einkaufen.

Mit dem Hauptsitz im südlichen Teil Dänemarks sind die Schuhdesigner von ECCO stets inspiriert von den vielfältigen Farben, Nuancen, Formen und Strukturen der Natur. Neue Arten von Premium-Leder, die auf handwerklichen und technischen Innovationen basieren, prägen den Anspruch von ECCO «INSPIRED BY NATURE» und bieten Tragekomfort auf allerhöchstem Niveau. So etwa DRITAN-TM-Leder von ECCO, bei dessen Gerbeprozess erheblich weniger Wasser und Chemikalien verwendet werden, als bei herkömmlichem Leder, oder die FLUIDFORMTM-Technoligie, bei der die Sohle direkt auf den anatomisch perfekt gestalteten Leisten aufgeschäumt wird,