Take it Slow Set – Ideal für Neugierige

Booty Plug Set – Auf die Grösse kommts an

In diesem Set erwarten dich Anal-Plugs in drei Grössen: Besonders, wenn du die anale Stimulation das erste Mal ausprobieren willst, eignet sich der kleinste S-Plug. Fortgeschrittene kommen mit dem M- oder L-Plug voll und ganz auf ihre Kosten. Dazu sind die Plugs mit ihrem luxuriösen Look echte Hingucker, da sie mit einem funkelnden Schmuckstein verziert sind. Dank dem flexiblen Hals der Plugs kannst du ein angenehmes Völlegefühl geniessen, das dich richtig in Fahrt bringt.