Haare glätten statt schädigen

Frauen auf der ganzen Welt schwören darauf: Glätteisen, die das Haar in eine glänzende und glatte Mähne verwandeln. Und nehmen dabei stets das Risiko in Kauf, das Haar aufgrund der Hitze zu schädigen. Erfinder James Dyson und sein Ingenieuren-Team wollten dies ändern. Das Technologieunternehmen hat heute in Paris den Dyson Corrale vorgestellt, einen Haarglätter, der deutlich weniger Haarschäden verursacht.

Das Gerät lässt sich sehr schnell aufladen und kann bei voller Batterie bis zu 30 Minuten* lang benutzt werden. Im Lieferumfang inklusive befindet sich die ergonomische Ladestation, in der der Dyson Corrale seinen Platz in eurem Badezimmer findet. Falls die Akkulaufzeit trotzdem mal nicht ausreichen sollte, kann das Gerät auch im Hybrid-Lademodus verwendet und das Ladekabel direkt am Gerät angeschlossen werden.

Dyson ist dafür bekannt, konventionelle Denkweisen immer wieder über den Haufen zu werfen. Für den Corrale hat ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieure über Jahre an der neuartigen Glättetechnologie geforscht und über 100 Millionen Franken in Haarlabore investiert. Sie hätten unermüdlich experimentiert, um das perfekte Gleichgewicht zwischen Hitze, Spannung und Kontrolle zu finden, erklärte Chefingenieur und Gründer James Dyson an der Präsentation.

Der Dyson Corrale Haarglätter ist ab dem 12. März 2020 für 549 Franken (UVP) in Nickel/Fuchsia und Violett/Schwarz auf dyson.ch erhältlich. Erfahre hier mehr über das Produkt.

*Thermische Schäden gemessen an der Stärke des Haares, beim Kreieren eines gleichwertigen Haar-Styles. Getestet an biegsamen Heizplatten im Vergleich zu festen Heizplatten.