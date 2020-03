Erster Teaser-Trailer zu «The Green Knight»

Der erste Teaser-Trailer von «The Green Knight» ist da und enthüllt den neuen Film von Regie-Legende David Lowery als episches Fantasy-Abenteuer – ab Herbst 2020 im Kino!

Die mysteriöseste aller King-Arthur-Legenden, die schon JRR Tolkien («Der Herr der Ringe») in den Bann zog, kommt mit einem echten Star-Aufgebot (Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton) endlich auf die grosse Leinwand.

Mittelalterliches Fantasy-Abenteuer trifft auf Psycho-Thriller – so kann man die vom visionären Regiewunder David Lowery neu verfilmte King-Arthur-Legende in einem Satz beschreiben. «The Green Knight» erzählt die Geschichte von Sir Gawain (Dev Patel), der sich als Ritter an König Arthurs Tafelrunde mutig und unerschrocken einer unglaublichen Herausforderung stellt: einem Duell mit einem mysteriösen, gigantischen und smaragdfarbenen Fremden, bekannt als The Green Knight. Was darauf folgt, ist eine spektakuläre Reise während einem Jahr und einem Tag, gespickt mit Geistern, Riesen, Dieben und Intriganten. Wird Sir Gawain den finalen Triumph erleben oder wird er untergehen? Ein Highlight für Fantasy-, Abenteuer-, Action- und Thriller-Fans zugleich.