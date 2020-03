Deine On-off-Auto-Affäre für viele Lebenssituationen

Ziemlich einheitlich gestalten sich derweil die Argumente gegen einen Kauf oder ein Leasing: hohe Kosten, bindende Verträge und mangelnde Flexibilität. Man kann sich von einem selbst gekauften oder geleasten Auto nicht einfach so trennen, wenn man es aus irgendeinem Grund nicht mehr will. Zumindest nicht ohne Aufwand und/oder Folgekosten. Kein Wunder, erhalten die sogenannten Auto-Abos wie Hertz MiniLease immer mehr Zuspruch.

Grosse Auswahl, viele Leistungen

Hertz MiniLease zählt zu den Pionieren unter den Auto-Abos. Und das merkt man dem Angebot an, weil es wirklich von A bis Z durchdacht ist. Das beginnt schon bei der Modellauswahl, denn mit rund 125 verschiedenen Modellen vom Cityflitzer bis zum leichten Nutzfahrzeug deckt Hertz MiniLease so ziemlich jeden Bedarf ab. Dazu kommen transparente All-inclusive-Konditionen, in denen sämtliche Kosten abgedeckt sind, die man sonst selber bezahlen müsste: Ob Versicherung, Service, Strassensteuer, Bereifung oder Autobahnvignette – es ist alles inbegriffen. Nur Tanken und Fahren muss man selber.

Was Hertz MiniLease von anderen Abos unterscheidet, sind die Flexibilität und die erlaubten Freikilometer. So kann das abonnierte Fahrzeug bereits nach 30 Tagen jederzeit zurückgebracht oder eingetauscht werden – ohne Strafzahlung und mit tagesgenauer Schlussabrechnung, die bequem per Kreditkarte beglichen wird. Du entscheidest also selber, wie lange dein Abo dauert und fährst das Auto auf den Tag genau so lange, wie du es wirklich brauchst. Und so weit, wie du willst: Denn dank 4000 Freikilometern Monat für Monat musst du dich bei der Routenwahl nicht einschränken. Und: Wenn du deine Auto-Affäre einmal beendet hast, kannst du jederzeit wieder eine neue für 30 Tage oder länger starten. Eben on-off!