Grössere Wohnung und doch nicht umziehen?

Laut dem Marktforschungsinstitut Innofact (2019) ist der Bedarf nach einer grösseren Wohnung der Hauptgrund für einen Umzug in der Schweiz. Doch dies ist nicht die einzige Lösung! Erfahre hier, wie du ohne Umzug deinen Wohnraum erweiterst.

Wohnraum abspecken ohne Jo-Jo-Effekt

Die Antwort auf die Frage, wie viele Dinge du dir täglich, wöchentlich und erst recht in einem Jahr aneignest, kannst du sehr wahrscheinlich nur noch vage schätzen. Wenn du einen Keller hast, ist dieser womöglich auch schon voll. Es ist also naheliegend, dass dein Wohnraum eine Entschlackungskur ertragen könnte. Tipp: Sperrige Gegenstände, die du behalten willst, kannst du ganz einfach in einem externen Stauraum unterbringen. Denke an die geerbten Möbel, den Kugelgrill, die Velos, das Surfbrett, die Ski, die alten Rechnungen und Dokumente. Die Liste könnte bis ins Unendliche weitergeführt werden. Bringe daher deine Platzräuber sicher in einem leicht zugänglichen Lagerraum unter und schaffe zu Hause Platz zum Atmen.

Self-Storage-Experte seit 1979

Zebrabox ist der führende Anbieter bei der Suche nach individuellen Lagerräumen in der Schweiz. Dank 5700 Lagerräumen zwischen einem und 50 m2 Fläche kann jedes Lagerbedürfnis gestillt werden. Auch in Basel gibt es mit 1000 verschiedenen Lagerräumen ein vielfältiges Angebot. Mit Niederlassungen in Allschwil und Therwil wird in Basel zentrales und flexibles Lagern ermöglicht. Zudem sind alle Lagerräume an sieben Tagen in der Woche von früh bis spät zugänglich.