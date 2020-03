Winzige Nuss, ganz grosser Bündner Genuss

Hanfnüsse sind unscheinbare Winzlinge. Und doch haben sie das Zeug zum einheimischen Superfood.

Wenn Carlo Weber und Emanuel Schütt eine Hanfpflanze sehen, interessieren sie sich nicht für die Blätter, sondern für die Samen. Aus diesen lassen sich nämlich die sogenannten Hanfnüsse gewinnen, mit denen die beiden Gründer der in Tschiertschen ansässigen Firma Alpenpionier die Schweiz erobern möchten. “Eine Hanfnuss misst im Querschnitt nicht einmal fünf Millimeter und wiegt den Bruchteil eines Gramms. Die geballte Ladung wertvoller Nährstoffe, die in ihr steckt, macht sie aber zu einem Produkt mit enormem Potenzial”, sagt Weber, der sich als gelernter Koch und studierter Lebensmittelingenieur bestens auskennt mit allem, was man essen kann.

Beim Hanf, den die Alpenpioniere anbauen lassen, handelt es sich um Lebensmittelhanf, der keinerlei berauschende Wirkung besitzt. Dafür sind die Hanfnüsse reich an Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und essentiellen Aminosäuren. Oder etwas weniger kompliziert ausgedrückt: Wer Hanfnüsse und das aus ihnen gewonnene Öl isst, tut seinem Körper viel Gutes. Auch in kulinarischer Hinsicht. „Roh schmecken Hanfnüsse am ehesten wie Getreide, röstet man sie, entwickeln sie ein wunderbar nussiges Aroma. «Das Hanföl hingegen zeichnet sich bereits ungeröstet durch seinen nussigen Geschmack aus»”, so Weber.

Rund 50 Prozent des von Alpenpionier verwendeten Hanfs stammt aus Graubünden, die andere Hälfte beziehen Carlo Weber, Emanuel Schütt und ihr Team aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Zug und Luzern. Der Geist des Unternehmens aber ist ganz und gar bündnerisch geblieben. Dazu passt auch die neueste Errungenschaft: eine Schälanlage für Hanfnüsse in der neuen Produktionsstätte in Zizers.

„Wenn man die Hanfnüsse schält, schmecken sie noch nussiger, da die leicht herbe Note der Hülle wegfällt“

Besonders wichtig ist ihm der ganzheitliche Ansatz des Unternehmens: „Wir produzieren nicht einfach nur Snacks oder Öl aus Hanf, sondern haben gemeinsam mit den Bauern eine ganze Wertschöpfungskette geschaffen. Das steht im Zentrum für uns. Wir haben daher auch ganz bewusst darauf verzichtet, die Marke nur an den Hanf zu koppeln. Es wäre doch schön, wenn wir mit anderen Produkten und Kulturpflanzen aus den Alpen eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben könnten.” Einfach nur auf einen Trend aufzuspringen und die Rohstoffe im Ausland zu besorgen, das sei für Alpenpionier nie eine Option gewesen.