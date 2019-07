Erfahrung mit bestsmile

Seine persönliche Erfahrung mit der durchsichtigen Zahnspange: Ricardo plaudert aus dem Nähkästchen.

«Im täglichen Kundenkontakt ist ein schönes Lächeln einfach wichtig.»

Was hat dich an deinen Zähnen am meisten gestört?

Ricardo: Seit ich 25 bin, hat mich die Schieflage meiner Zähne im Unterkiefer beim Lächeln gestört. Damals war diese Behandlungsart noch nicht so bekannt wie heute, deshalb war eine Zahnspange vor bestsmile noch nie ein Thema für mich. Ich wollte auf keinen Fall einen «Gartenhag» für mehrere Jahre im Mund – das hätte in meinem Job nie funktioniert.