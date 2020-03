Diese Masturbatoren toppen deine Hand

Dieser Masturbator von Svakom verwöhnt dich mit mehreren Sinnen: Wähle zwischen den sieben aufregenden Modi, die deinen Penis durch Auf- und Ab-Bewegungen auf der vollen Länge verwöhnen. Geniesse dazu Alex' einzigartige Audiofunktion: Durch den integrierten Lautsprecher kannst du dir fünf prickelnde Sexfantasie-Geschichten anhören, die dich so richtig in Fahrt bringen.

Mit sieben Vibrationsmodi und drei Saugmodi ermöglicht dir der Pump One ein täuschend echtes Blowjob-Gefühl, denn du kannst ihn im Wärmemodus auch beheizen. Der Masturbator fühlt sich geschmeidig an und umschliesst deine Eichel, um sie besonders intensiv zu stimulieren. Du kannst dich von ihm auch unter der Dusche verwöhnen lassen, da er komplett wasserfest ist.

Blowjob Power Pump – Der Penis-Booster

Der Blowjob Power Pump fühlt sich mit seiner sexy Öffnung wie Oralsex an – gleichzeitig wird dein Penis durch die integrierte Pumpe sogar noch vergrössert. Du hast die Wahl zwischen einem regelmässigen und einem besonders authentischen, unregelmässigen Saugeffekt – up to you! Besonders prickelnd: Beobachte durch das transparente Rohr, wie dein Penis immer weiter wächst.