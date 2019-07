Mach mit und gewinne eine Heissluftballonfahrt

Du wolltest schon immer mal hoch hinaus? Red Bull gibt dir die Möglichkeit dazu - mit einer Ballonfahrt für dich und einen Freund. Mach mit und versuche dein Glück.

Es war schon immer dein Traum, die Schweiz mal aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen, einzigartige Ausblicke in schwindelerregender Höhe zu geniessen und Instagram-würdige Fotos zu schiessen, die alle neidisch machen? Das geht. Und zwar nicht vom winzigen Flugzeugfensterchen, sondern von einem Heissluftballon aus. Du willst dir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen? Dann mach jetzt mit, denn Red Bull verlost fünf unvergessliche Fahrten im Organics-Heissluftballon für dich und deine Begleitung.

Zu gewinnen gibts nebst einer Rundfahrt über wunderschöne Schweizer Landschaften auch noch 100 Boxen mit den vier Organics by Red Bull. Mit den Geschmacksrichtungen Simply Cola, Ginger Ale, Bitter Lemon und Tonic Water sind die Organics by Red Bull keine Energydrinks, sondern Erfrischungsgetränke aus Zutaten 100 Prozent natürlicher Herkunft.

Dein Interesse ist geweckt? Dann nimm am Wettbewerb teil. Und so einfach gehts: Finde unter redbull.ch/organicsbyredbull alle Heissluftballons auf den Wimmelbildern und schicke deine Antwort per Onlineformular ab.