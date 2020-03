Coronavirus: Wir helfen – und brauchen Hilfe

Kein Tag vergeht ohne neue Fallzahlen und Informationen zur Corona-Pandemie. Um Kinder und Familien in Not zu unterstützen, hilft SOS-Kinderdorf weltweit auf lokaler Ebene.

Auch die Schweiz ist seit mehreren Wochen fest im Griff des Coronavirus. Eine Veranstaltung nach der anderen wird abgesagt, Geschäfte schliessen und «Social Distancing» ist der traurige Trend des noch jungen Jahres. Auch die Dörfer und Projekte von SOS-Kinderdorf bleiben von den Folgen der Pandemie keineswegs verschont. Im Gegenteil. Diejenigen in den besonders stark betroffenen Ländern wie China und Italien haben bereits strenge Massnahmen getroffen, um Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende vor Ort zu schützen.

Solidarität ist gefordert

In Krisenzeiten gehen die besonders Hilfsbedürftigen oft unter. Auch die ärmsten Länder, in denen SOS-Kinderdorf tätig ist, haben mittlerweile erste Coronavirus-Fälle zu verzeichnen. Während wir uns hier um leere Regale in den Supermärkten sorgen und über die digitale Infrastruktur nörgeln, geht es dort um die Grundbedürfnisse. In vielen dieser Länder ist die medizinische Grundversorgung bereits am Anschlag, es fehlt Zugang zu sauberem Wasser, die Menschen leben in Grossfamilien auf engstem Raum, viele elternlose Kinder sind gefährdet, mit ihren Grosseltern ihre einzigen Bezugspersonen zu verlieren.

Umso wichtiger ist deshalb die Hilfe von SOS-Kinderdorf. Das Kinderhilfswerk hat Erfahrung in Nothilfe und Mitarbeitende vor Ort. Sie leisten Sensibilisierungsarbeit, sie helfen gefährdeten Familien und Kindern in Not – und dafür braucht es internationale Solidarität und Unterstützung. Jetzt mehr denn je.