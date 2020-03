Diese Paartoys helfen gegen Langeweile

Ihr wollt noch mehr über die Produkte erfahren? In der zugehörigen App findet ihr wertvolle Infos und Anwendungstipps. Dieser Erotikkalender wird eure Lust aufeinander neu entfachen.

Ihr wollt euch nicht entscheiden und seid neugierig auf alles? Mit diesem Jahreskalender holt ihr euch prickelnde Erlebnisse an 365 Tagen ins Schlafzimmer. In zwölf Themenboxen (zum Beispiel im August «Love Play» oder Oktober «Pleasure Air») erwarten euch insgesamt 30 erotische Überraschungen von Soft-Bondage bis zu sinnlichen Massagen. Neben Sextoys gibts auch Dessous und Accessoires von Top-Marken wie Tenga, Womanizer und vielen mehr.

Du verbringst in der aktuellen Situation viel Zeit mit deinem Schatz zu Hause? Der beste Moment für ein sinnliches Abenteuer, das Feuer ins Bett bringt: Diese Toys für Paare sorgen dafür, dass euch die Decke nicht auf den Kopf fällt.

Ferngesteuerte Lust – Lovense Lush 2 Vibro Ei

Dieses Toy stimuliert euch ganz gezielt, wo ihr wollt: Das vibrierende Ei trifft den G-Punkt perfekt, massiert die Klitoris oder stimuliert andere erogene Zonen. Ihr verführt euch am liebsten zu sexy Musik? In der App können die Vibrationen des Lush 2 an einen Song angepasst werden – geht gemeinsam eure Lieblingstracks durch und findet den heissesten Vibe.

Für den Extra-Kick könnt ihr das Lush 2 auf der ganzen Welt via App steuern, egal wie weit ihr voneinander entfernt seid – gib deinem Partner die Kontrolle darüber, wann und wie intensiv du stimuliert wirst und wie lange dein Höhepunkt hinausgezögert wird.