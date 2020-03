Dein Reise-Set für den Osterverkehr zu Hause!

Mit unserem exklusiven Oster-Set aus Womanizer-Starlet, Luxus-Rabbit-Vibrator und wärmendem Gleitmittel kommst du über die Ostertage garantiert nicht zu kurz.

Der Womanizer-Starlet befeuert mit seiner originalen Pleasure-Air-Technologie die Intim-Stimulation und eröffnet dir völlig neue, ungekannte Dimensionen der Lust. Seine Luftdruckwellen stimulieren die Klitoris, wodurch mehr Blut in sie fliesst und 97 Prozent aller Frauen garantiert einen Orgasmus bekommen. Auf Knopfdruck steigerst du die Intensität mit bis zu fünf Stufen. Und nach dem sechsten Klick schaltet den Womanizer wieder in den Soft-Modus, um dich sanft an deinen nächsten Höhepunkt heranzuvibrieren.

Und der rosafarbene Luxus-Rabbit-Vibrator führt dich mit seinen ergonomischen Formen wieder und wieder zu intensiven Orgasmen. Der Rabbit begeistert mit zehn verschiedenen Vibrationsstufen und einen leistungsstarken Motor für maximales Vergnügen. Er ist G-Punkt- und Klitoris-Massagegerät in einem, besteht aus samtweichem Silikon und gleitet dank dem wasserbasierten, wärmenden Gleitmittel mühelos nach innen.