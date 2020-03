Kostenlose Transformation für alle

Über zwei Millionen Schweizerinnen und Schweizer arbeiten derzeit aufgrund des Coronavirus im Homeoffice . Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW sieht dies jedoch als Chance für die Zukunft und bietet kostenlose Online-Seminare an.

Daheim bleiben lautet die Devise für viele Schweizerinnen und Schweizer und das scheint in Anbetracht der aktuellen Lage durchaus vernünftig. Die meisten können nicht viel anderes tun, als tapfer auszuharren. Daraus resultiert für so manchen ungewohnt viel Zeit, die aufgrund der vom Bundesrat verordneten Einschränkungen schwer zu nutzen ist. Auf Dauer kann dies zur Belastung werden. Die Hochschule für Wirtschaft FHNW möchte nun die Möglichkeit bieten, diese Zeit produktiv nutzen zu können.

Seit fünf Tagen arbeitet Danilo, Marketing-Koordinator eines mittelgrossen Schweizer Unternehmens, nun im Homeoffice. Als Alumni der FHNW wurde er in einem Mailing über die kostenlosen Transformationskurse informiert, die die Hochschule für Wirtschaft FHNW in einigen Tagen anbieten wird. «Ich finde es toll, dass ich meine Zeit zu Hause nutzen kann, um mich weiterzubilden. Es wird mir in der Zeit nach dem Coronavirus nützlich sein» sagt er.

«Die Corona-Krise beschleunigt die Digitale Transformation unserer Gesellschaft enorm»

Tatsächlich hat die FHNW einen eher unkonventionellen Ansatz der Wissensvermittlung gewählt. «Die Gesellschaft als Ganzes, insbesondere aber die Unternehmen sind jetzt gefordert, die vermehrten Hürden der digitalen Transformation schnellstmöglich zu meistern. Deshalb hat sich die Hochschule für Wirtschaft FHNW entschieden, ab sofort der breiten Bevölkerung verschiedene Programme kostenlos zugänglich zu machen. Vereinzelte Seminare können sogar nach der Corona-Krise an bestehende CAS-Weiterbildungen angerechnet werden», sagt Projektleiter André Niedermann, Dozent für Digitale Innovation an der FHNW. Zusammen mit seinem Team hat er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion über 30 Dozierende motivieren können, sich an dieser Initiative der Hochschule zu beteiligen.