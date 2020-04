Du kannst die e-FRAMER in Thun, Stans und St.Gallen anschauen und Probe fahren.



Die Showrooms sind zwar vorerst bis am 19. April geschlossen, in St. Gallen sind Probefahrten aber noch eingeschränkt möglich. Danach bist du herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und kannst dich gerne per Live-Chat auf der Website beraten lassen.