Ruhe und Entspannung vor traumhafter Bergkulisse

Das Rauschen der Blätter im Wind und der Gesang der Vögel begleiten dich auf deinem Spaziergang durch die weite Parkanlage. Der Stille lauschend, lässt du den Blick in die Ferne schweifen und gibst dich deinen Tagträumen hin. Im Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa betrittst du eine einzigartige Welt der Ruhe und Eleganz. Umgeben von weitläufigen Wiesen, Wäldern und der hauseigenen Parkanlage, liegt das preisgekrönte Grand Hotel & Spa vor der atemberaubenden Kulisse der Bündner Berglandschaft in den Schweizer Alpen.

Hier findest du deine wohlverdiente Entspannung und Auszeit von anstrengenden, vergangenen Tagen. Der luxuriöse und mehrfach prämierte Wellnessbereich erstreckt sich über 3000 m² und bietet für jeden Gast die passende Erholungsmöglichkeit. Ob beim Sprung in einen der zahlreichen Pools oder dem Geniessen der wohltuenden Wärme der Saunas und Dampfbäder – hier lässt es sich herrlich entspannen. Abgerundet wird das Erlebnis von luxuriösen Nächten in einer der Suiten des Hotels. Die mit Liebe gestalteten Zimmer versprühen den Charme der Belle Époque und lassen dich königliche Nächte verbringen.

Lass dich verwöhnen!

Nur das Beste findest du ebenfalls in den Restaurants des Waldhotels vor. Die Köche verwöhnen dich rundum mit Schweizer Käsespezialitäten – von Fondue bis zu Raclette –, gereicht mit einem Glas besten Weins. Aber auch moderne thailändische Küche sorgt für vielseitige Gaumenfreuden und stärkt dich nach einem Tag an der frischen Bergluft.

Eingebettet in grüne Wiesen und Wälder, offenbart sich die Schönheit des Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa und verspricht Ruhe und Exklusivität. Geniesse die preisgekrönte Spa-Auszeit in den Schweizer Alpen. Mach dich auf den Weg in einen unvergesslichen Urlaub, umgeben von der Schönheit und den beruhigenden Geräuschen der Natur – und erfülle dir deine sehnlichsten Ferienträume auf Secret Escapes!