Bist du fit für die digitale Wirtschaft?

So ähnlich, aber nicht ganz. Tatsächlich hängen immer mehr Alltagsgegenstände am World Wide Web, vom Fernseher über den Staubsauger bis eben zum Kühlschrank. Für die Konsumentinnen und Konsumenten kann das praktisch sein, zum Beispiel, wenn der Kühlschrank dank eingebauter Sensoren merkt, dass die Milch ausgeht und eine Erinnerung an unsere Smartwatch schickt.

Supply Chain Management

Noch nie war es so einfach wie heute, an einem wirklich globalen Warenstrom teilzunehmen. Wenige Klicks reichen, damit am anderen Ende der Welt ein Paket auf die Reise geschickt wird. Wie viele Zwischenschritte nötig sind, bis das Päckchen am Schluss per Post-Drohne vor die Haustüre geliefert wird, ist wohl nur den wenigsten bewusst. Das Supply Chain Management ist die Kunst, anhand der richtigen Daten und Echtzeitinformationen den Überblick zu behalten. Denn schon kleine Fehler in der Lieferkette können unangenehme Folgen für die Kunden haben und teuer werden für die beteiligten Unternehmen – und das sind in einer globalen Wirtschaft einige!