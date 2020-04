Kult-Slot Book of Ra jetzt online spielen

Du bist Fan vom alten Ägypten und liebst die Mythen, die es umgeben? Dann kommst du mit dem Slot-Spiel Book of Ra voll auf deine Kosten.

Book of Ra nimmt dich mit auf eine Reise ins alte Ägypten. Der Kult-Slot ist neu bei mycasino.ch erhältlich, dem Online-Casino mit dem grössten Spielangebot der Schweiz. Slots, Tischspiele oder doch lieber Video-Poker? Bei mycasino.ch findest du die beliebtesten Spiele der Schweiz. Das Online-Casino erweitert sein Angebot ständig um neue Spielautomaten.

Auf Schatzsuche im alten Ägypten

Einer der Superstars der weltweiten Online-Casino-Branche ist sicherlich Book of Ra. Titelgebend mit dem Buch des ägyptischen Sonnengottes nimmt einen das Spiel in die mystische Welt des alten Ägypten mit – ob es nun die faszinierende Welt der ägyptischen Gottheiten, die Einfachheit des Spielaufbaus oder die spektakulären Gewinnmöglichkeiten sind. Eines ist sicher: Die Popularität des Spielprinzips ist ungebrochen und hat zudem viele Varianten des Spielprinzips hervor gebracht, von denen ebenfalls viele auf mycasino.ch zu finden sind.

So funktionierts!

Das magische Buch Book of Ra hat im Spiel eine besondere Bedeutung. Dies liegt zum einen an seiner Rolle als Wild-Symbol, die es im Spielautomat einnimmt. Tritt es auf, so ist es in der Lage, alle anderen Felder zu ersetzen. Eine Gewinnlinie ergänzt sich auf diese Weise direkt zum maximal möglichen Gewinn und erlangt dadurch neue Stärke.

Je mehr Bücher des Sonnengotts in einer Runde zu sehen sind, desto besser steht es also um die generellen Gewinnchancen des Spielers. Doch nicht nur als Wild ist das Buch von grosser Bedeutung. Es tritt zudem als Scatter in Erscheinung. Weist das Spielfeld nach einem Dreh mindestens drei Bücher auf, so kann sich der Spieler über gleich zehn Freispiele freuen, in denen kein Einsatz zu zahlen ist. Hier besteht also die Chance, Gewinne zu nichts mehr als einer logischen Konsequenz der Aktion werden zu lassen.

Hunderte Slots bei mycasino.ch

Book of Ra stammt aus der Feder von Greentube. Der Produzent gilt als führender Spieleanbieter und adaptierte zudem die grossen Spielautomatenspiele wie Super Cherry, das mycasino.ch als erstes Online-Casino in der Schweiz anbot. Zu den bekannten Slot-Spielen von Greentube zählen Lucky Lady´s Charm Deluxe, Book of Ra, Sizzling Hot Deluxe, Dolphin´s Pearl Deluxe und Lord of the Ocean, die ebenfalls alle auch bei mycasino.ch verfügbar sind.