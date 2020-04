«17 Prozent Gewinn? Das ist zu wenig»

Die Corona-Krise eröffnet an der Börse gute Chancen – sofern man keine vermeidbaren Fehler macht. Helge Müller von Genève Invest erklärt, auf welche Titel er setzt.

Interview: Mark van Huisseling

Herr Müller, Sie haben vor den Abstürzen an den Märkten «recht stark Aktien verkauft», erzählten Sie in unserem letzten Gespräch. Sind Sie in der Zwischenzeit wieder eingestiegen, haben also Geld Ihrer Kunden neu investiert?

Wie ich weiter gesagt habe: Einen guten Zeitpunkt für den Ausstieg zu finden, ist das eine. Das andere ist, zur richtigen Zeit wieder einzusteigen … Nachdem die wichtigen Börsen cirka 30 Prozent runtergegangen sind, haben wir klein angefangen zu kaufen. Seither hat ein starker Rebound (Wiederanstieg) stattgefunden, der Nasdaq-100-Index etwa, in dem viele Technologieaktien zusammengefasst sind, liegt bloss noch rund 15 Prozent im Minus. Ein erstes Chancenfenster ist also bereits zugegangen.

Man sagt, gutes Timing sei etwas vom Schwierigsten beim Anlegen.

Den Tiefpunkt für den Einstieg zu treffen, ist tatsächlich anspruchsvoll. Ich darf sagen, wir haben den Finger am Abzug, und manchmal treffen wir. Wir verfolgen beispielsweise die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing seit einiger Zeit; das Unternehmen hatte schon vor der durch das Coronavirus ausgelösten Krise Probleme, die Beteiligungspapiere verloren rund 75 Prozent des Werts. Jüngst verdoppelte sich ihr Kurs aber innerhalb von vier Handelstagen.

«In Krisenzeiten kann ich mehr rausholen für meine Kunden.»

Die Kernkompetenz Ihrer Vermögensverwaltung sind Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen also. Welche Titel in dieser Kategorie bieten aktuell gute Gelegenheiten?

Eine kleine Anekdote beschreibt die Lage am treffendsten: Vor wenigen Wochen lag der Kurs der 7,25-Prozent-Anleihe in Euro von Etrion, einer japanischen Firma, die Solarkraftwerke besitzt und betreibt, bei 103 Prozent, was einer Rendite von 4 Prozent entsprach. Wir wollten die Anleihe, die noch bis 2021 läuft, zu diesem Preis kaufen, kamen aber nicht zum Zug. Inzwischen ist der Kurs gefallen, obwohl das Coronavirus null Auswirkung auf das Geschäftsmodell des Stromerzeugers hat, der Titel wurde uns für rund 90 Euro angeboten.

Und, haben Sie zugegriffen?

Nein, weil uns die Rendite zu gering ist.

Wie bitte? Das sind über 17 Prozent in einem Jahr, basierend auf dem Zins plus dem anzunehmendem Kursgewinn?

Eben, und das ist zu wenig. Worauf ich hinauswill: In Krisenzeiten, wie wir sie im Augenblick erleben, kann ich mehr rausholen für meine Kunden. Und zwar mit sehr überschaubarem Risiko. Ganz einfach indem ich nicht in bloss noch kurze Zeit laufende Anleihen investiere, sondern in sogenannte Langläufer.