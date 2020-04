Dir gehen die Beauty- und Haarprodukte aus? Diese Shops sind für dich da!

Homeoffice ist ein grösseres Thema denn je. Auch wenn man etwas bequemer angezogen ist, die meisten von uns möchten doch auch zu Hause in der Video-Konferenz gut aussehen. Wir stellen die besten Online-Shops vor, die dabei helfen.

Geben wir es zu: Eigentlich ist es ja ganz angenehm, sich im Homeoffice mal nicht schminken, die Haare nicht stylen und keine schwierige Kleiderwahl treffen zu müssen. Aber die Video-Konferenzen häufen sich. Und da möchte man ja dann trotzdem eine gute Figur abgeben.

Wir sind für dich da! Zum Glück gibt es Schweizer Online-Shops, die genau an diesem Punkt einspringen und die besten Produkte schnell und bequem nach Hause liefern und zudem zum Teil noch mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Hier eine Auswahl:

HAARprodukte.ch

HAARprodukte.ch war der erste unter den Haar- und Beauty-Online-Shops in der Schweiz und bietet eines der grössten Sortimente an: Topmarken wie Estée Lauder, Clinique, Biotherm, Kérastase, Schwarzkopf, L’Oréal Professional und ganz viele weitere mehr beglücken das Beauty-Herz. Unsere Testbestellung kam am Folgetag an.

Fazit: Alles, was es braucht, ohne grossen Schnickschnack. We like!

Shampoo.ch

Shampoo.ch ist der Geheimtipp unter den Online-Shops. Zwar ist die Auswahl etwas kleiner als bei anderen, dafür häufig noch ein bisschen günstiger. Und auf die Topmarken muss man trotzdem nicht verzichten. Im Gegensatz zu anderen werden hier die Pakete per B-Post gratis verschickt, dafür wartet man aber gerne einen bis zwei Tage länger. Kleiner Haken: Bis 49 Franken wird ein Mindermengenzuschlag von 9 Franken verrechnet.

Fazit: Ein sehr sympathischer Shop, alles hat bestens funktioniert.

PerfectHair.ch

PerfectHair.ch ist DER Online-Shop in der Schweiz. Mit über 25 000 Artikeln wird jeder Beauty-Wunsch erfüllt. Dank der grössten Auswahl sind hier die besten Hair- und Beauty-Marken vertreten. Eine Testbestellung bewies, dass das Paket bereits einen Tag nach der Bestellung zu Hause ankam. Und das Beste: Die meisten Produkte sind um einiges günstiger als beim Coiffeur oder dem Kosmetikstudio.

Im Online-Magazin von PerfectHair.ch sind dazu diverse, sehr wertvolle Styling-Anleitungen, praktische Tipps und Tricks, hilfreiche Testings und Produktvergleiche zu finden.

So liefert das Magazin auch gleich Styling-Tipps fürs (Home-)Office. Nettes Add-on: Sehr freundlicher Kundendienst.

Fazit: Unser Favorit!

So, wir wünschen dir viel Spass beim Shoppen und Schönsein!