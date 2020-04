Sex in der virtuellen Realität

Zu viel Zeit zu Hause? Smarte Toys machen deine Fantasien greifbar – und befriedigen jede Faser deines Körpers ganz nach deinen Wünschen.

Keine Frage, in dieser seltsamen Zeit vermissen wir Nähe. Umso wichtiger ist es, dass du dich selbst verwöhnst: Mit diesen prickelnden Toys kannst du die Isolation sinnvoll nutzen – sie eignen sich nämlich bestens dazu, die Realität zu vergessen und entführen dich in eine virtuelle Welt, in der deiner Lust keine Grenzen gesetzt sind.

Personalisierter Cybersex: BKK – Virtual Reality Masturbation Device

In diesem Gesamtpaket erwarten dich ein Masturbator plus Virtual-Reality-Brille: In der Smartphone-App kannst du beim 3D-Sex-Game einen Schatz nach deinen Wünschen zusammenstellen – wähle beispielsweise Figur, Frisur, Stimme und das Outfit. Auch die Stellung ist ganz dir überlassen, gestalte den Cybersex individuell nach deinen Vorlieben oder schaue einen fertigen 3D-Porno. Dank dem Bewegungssensor werden deine Moves direkt via Bluetooth auf die Brille übertragen und du hast die komplette Kontrolle über dein erotisches Abenteuer.