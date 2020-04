Das nordische Genussmittel in Form von Nicotine Pouches kommt ganz und gar ohne Qualm und Tabak aus – und bringt gleich den unverkennbaren Nikotin-Kick. Die kleinen Pouches schiebst du dir ganz einfach seitlich unter deine Ober- oder Unterlippe, wo sie unsichtbar an Ort und Stelle bleiben, sogar beim Sprechen!

Verrauchte Wohnungen, vergilbte Wände, stinkende Kleider. Welcher Raucher kennt das nicht? Und doch will man auf die Wirkung von Nikotin nicht verzichten. Nicht einmal im eigenen Zuhause. Unsere Kollegen im hohen Norden schwören seit Langem auf eine spannende Alternative.

Der Pouch bringt ein angenehmes Kribbeln in deinen Mund, das ungefähr fünfzehn Minuten anhält und Entspannung pur auslöst. Währenddessen kannst du gechillt im Homeoffice arbeiten, auf dem Hometrainer trainieren, netflixen oder einfach das tun, was du Zuhause am liebsten machst ohne auf den geliebten Effekt von Nikotin verzichten zu müssen.

Das Kribbeln lässt nach ungefähr einer Viertelstunde nach, aber das Nikotinerlebnis hält bis zu einer Stunde an. Den Pouch schmeisst du anschliessend in einen Abfalleimer oder steckst ihn diskret in den dafür vorgesehenen Behälter der Dose. Dein Atem riecht danach nicht nach Tabak oder Rauch, sondern angenehm frisch nach Minze, Holunderblüten oder Zitrusfrüchten. Du kannst dir das nicht vorstellen? Dann ist es höchste Zeit für dich, endlich einen echten nordischen Nicotine Pouch auszuprobieren!